В решающей игре «ястребы» одолели «Салават Юлаев».

В финале 6-го тура чемпионата КХЛ 3х3 омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:2, завоевав первое место в турнире. Команда забрала миллион рублей.

В соревнованиях, где участвовали четыре клуба, «ястребы» выиграли четыре из шести матчей 4:2. На данный момент команда занимает третью позицию в своем дивизионе чемпионата КХЛ 3х3. Следующий тур пройдет с 13 по 16 февраля.

Игра 3х3 – это новый для КХЛ формат турнира, стартовавший в декабре прошлого года. Игроки проводят матчи только в Москве. Каждая игра длится три периода по семь минут, только три игрока на льду и вратарь. В лиге 8 команд проведут 24 тура, а шесть лучших в июле сразятся в суперфинале.