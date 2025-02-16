Пожилая педагог поверила и, желая снять обвинения, отдала мошенникам больше 600 тыс. рублей.

В Любинском районе 66-летняя учительница стала жертвой мошенников.

Как выяснили полицейские, сельчанке в одном из мессенджеров позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил, что она является подозреваемой по уголовному делу. Якобы педагог перечисляла деньги на нужды вооруженных сил Украины.

Когда пожилая женщина попыталась объяснить, что ничего подобного не делала, мошенники применили стандартный «развод». Сказали, что могла произойти утечка ее персональных данных, которыми воспользовались злоумышленники.

Чтобы подтвердить свою невиновность и перейти из статуса подозреваемой в статус потерпевшей, ей необходимо снять все имеющиеся на счетах деньги и перевести их на спецсчета. Что и сделала педагог, отдав 105 тыс. рублей. Но этого оказалось мало. Мошенники также убедили учительницу взять кредит на 450 тысяч рублей и перевести эти деньги. Кроме того, она заняла 70 тысяч рублей у дочери.

После перевода денег звонки прекратились, и сельчанка рассказала обо всем дочери. Та поняла, что мать стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Теперь злоумышленников ищут.