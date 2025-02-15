Торговцы готовы за свой счет обустроить конечную остановку, лишь бы автобус вновь ездил до рынка.

Строительный рынок «Южный», расположенный на окраине Ленинского округа Омска, начал испытывать серьезный отток покупателей из-за отсутствия автобуса. Предприниматели обратились к властям с просьбой продлить до рынка автобусный маршрут № 95. Торговцы готовы за свой счет обустроить конечную остановку.

Автобус ранее ходил до рынка, но из-за плохих условий проезда и отсутствия санитарно-бытовых условий для водителей и кондукторов департамент транспорта принял решение сократить маршрут и конечной остановкой сделать ПАТП № 4. От него до стройрынка «Южный» 400 метров, преодолевать которые приходится по краю проезжей части. На отсутствие автобуса жалуются и местные жители, и покупатели рынка, и работающие на нем продавцы.

– По мнению предпринимателей, отсутствие остановки не только усложняет передвижение покупателей, но и плохо сказывается на ведении торговли, – отметили в Омском горсовете.

Вопрос рассматривался на заседании комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Как сообщил депутат Андрей Бондаренко, на округе которого находится рынок, торговцы готовы за свой счет провести все необходимые работы. В первых числах апреля остановка будет комиссионно обследована представителями департамента транспорта, ГИБДД и депутатами. Если все будет нормально, то автобус № 95 вновь будет ездить до строительного рынка «Южный».