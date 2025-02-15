Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Торговцы готовы за свой счет обустроить конечную остановку, лишь бы автобус вновь ездил до рынка.

Строительный рынок «Южный», расположенный на окраине Ленинского округа Омска, начал испытывать серьезный отток покупателей из-за отсутствия автобуса. Предприниматели обратились к властям с просьбой продлить до рынка автобусный маршрут № 95. Торговцы готовы за свой счет обустроить конечную остановку.

Автобус ранее ходил до рынка, но из-за плохих условий проезда и отсутствия санитарно-бытовых условий для водителей и кондукторов департамент транспорта принял решение сократить маршрут и конечной остановкой сделать ПАТП № 4. От него до стройрынка «Южный» 400 метров, преодолевать которые приходится по краю проезжей части. На отсутствие автобуса жалуются и местные жители, и покупатели рынка, и работающие на нем продавцы.

– По мнению предпринимателей, отсутствие остановки не только усложняет передвижение покупателей, но и плохо сказывается на ведении торговли, – отметили в Омском горсовете.

Вопрос рассматривался на заседании комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Как сообщил депутат Андрей Бондаренко, на округе которого находится рынок, торговцы готовы за свой счет провести все необходимые работы. В первых числах апреля остановка будет комиссионно обследована представителями департамента транспорта, ГИБДД и депутатами. Если все будет нормально, то автобус № 95 вновь будет ездить до строительного рынка «Южный».

1418
·Экономика/Бизнес

Торговцы готовы за свой счет обустроить конечную остановку, лишь бы автобус вновь ездил до рынка.

Строительный рынок «Южный», расположенный на окраине Ленинского округа Омска, начал испытывать серьезный отток покупателей из-за отсутствия автобуса. Предприниматели обратились к властям с просьбой продлить до рынка автобусный маршрут № 95. Торговцы готовы за свой счет обустроить конечную остановку.

Автобус ранее ходил до рынка, но из-за плохих условий проезда и отсутствия санитарно-бытовых условий для водителей и кондукторов департамент транспорта принял решение сократить маршрут и конечной остановкой сделать ПАТП № 4. От него до стройрынка «Южный» 400 метров, преодолевать которые приходится по краю проезжей части. На отсутствие автобуса жалуются и местные жители, и покупатели рынка, и работающие на нем продавцы.

– По мнению предпринимателей, отсутствие остановки не только усложняет передвижение покупателей, но и плохо сказывается на ведении торговли, – отметили в Омском горсовете.

Вопрос рассматривался на заседании комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Как сообщил депутат Андрей Бондаренко, на округе которого находится рынок, торговцы готовы за свой счет провести все необходимые работы. В первых числах апреля остановка будет комиссионно обследована представителями департамента транспорта, ГИБДД и депутатами. Если все будет нормально, то автобус № 95 вновь будет ездить до строительного рынка «Южный».

1418