Омск-Информ
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·Общество

Общая сумма бюджетных расходов на эти цели составит более полумиллиарда рублей.

В 2025 году из аварийного жилья переселят 938 жителей Омска, сообщили в департаменте жилищной политики мэрии. Для сравнения, в прошлом году новые квадратные метры получили 1236 человек.

– Планируется переселить из аварийных многоквартирных домов 938 человек в рамках реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах, – цитирует ответ департамента портал «Город55».

Общая сумма бюджетных затрат на переселение горожан составит более полумиллиарда рублей

·Общество

Общая сумма бюджетных расходов на эти цели составит более полумиллиарда рублей.

В 2025 году из аварийного жилья переселят 938 жителей Омска, сообщили в департаменте жилищной политики мэрии. Для сравнения, в прошлом году новые квадратные метры получили 1236 человек.

– Планируется переселить из аварийных многоквартирных домов 938 человек в рамках реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах, – цитирует ответ департамента портал «Город55».

Общая сумма бюджетных затрат на переселение горожан составит более полумиллиарда рублей