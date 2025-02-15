События Кровавого воскресенья 9 января 1905 года всколыхнули всю страну. Омск не остался в стороне.

В Центре изучения истории Гражданской войны началась работа историко-документального выставочного проекта «Революция уже не знает остановки: события 1905–1907 гг. в Омске».

– Название выставки – цитата из статьи Л. Д. Троцкого «Политические задачи», опубликованной в «Искре» в марте 1905 года, – пояснил куратор выставки, кандидат исторических наук, ведущий архивист центра изучения истории Гражданской войны Максим Стельмак.

Спусковым механизмом революции послужили события 9 января 1905 года, когда петербургские рабочие с петицией о своих нуждах шли к Зимнему дворцу. Правительственные войска открыли по мирной демонстрации огонь.

Первые сообщения о Кровавом воскресенье появились в сибирских газетах 12 января 1905 года. Сибирь забурлила, Омск тоже откликнулся, пусть и не так ярко, как Иркутск, Красноярск или Томск, но забастовки рабочих, волнения учащейся молодежи, подпольная деятельность революционных организаций наблюдались, события были насыщенны противоречивыми, а порой и драматичными эпизодами.

Разгоняли митинги жандармы и казаки, в то время начальником Омского жандармского управления был полковник Николай Иелита-фон-Вольский, его филеры и секретные сотрудники, внедренные в политические партии, работали неплохо. Сейчас именно в Историческом архиве жандармского управления находят прокламации и листовки, перехваченные ими.

До осени волнения шли, то ярко разгораясь, то утихнув на время. 23 декабря Николай II подписал указ о введении военного положения в городах и уездах вдоль линии Сибирской и Забайкальской железных дорог. 1 января 1906 года из Москвы и 9 января из Харбина для наведения порядка отправились карательные экспедиции генералов А. Меллер-Закомельского и П. К. Реннекампфа. В Омске было арестовано нескольких человек, один рабочий выпорот. Демонстрация на годовщину событий Кровавого воскресенья была разогнана. В других городах все было жестче.

Немало в Омске было представителей политических партий. Один из них – Константин Попов (1876–1949), впоследствии допрашивавший Колчака в Иркутске в 1919 году. Александр Гладышев (1884–1972) – активный сибирский общественно-политический деятель, учитель, журналист, участник кооперативного движения, гласный Омской городской думы. Виргилий Шанцер (1867–1911), чуть позже ставший кандидатом в члены ЦК РСДРП, членом Большевистского центра и редакции газеты «Пролетарий». Валериан Куйбышев (1888–1935), революционер, впоследствии один из известных советских деятелей.

Еще из революционных имен Омска – Надежда Терехова, учительница, классная дама Омской женской гимназии. В январе 1906 года была арестована вместе с коллегой – преподавателем естествознания женской гимназии, краеведом, членом ЗСОИРГО М. М. Сиязовым.

Из событий Первой российской революции в Омске нужно упомянуть встречу на вокзале эсерки Марии Спиридоновой. Ее смертный приговор был заменен бессрочной каторгой в Нерчинске, поезд с ней и еще пятью ее соратницами был событием нерядовым – это был триумф политкаторжанок. В отчете Департаменту полиции констатировалось, что благодаря речам эсерок популярность их партии в Омске заметно возросла.

– Несмотря на поражение, революция 1905–1907 гг. оказала всеобъемлющее воздействие на все сферы жизни Сибири. Именно тогда повеяло ветром демократических преобразований, и рядовой обыватель впервые почувствовал себя гражданином. Период Первой российской революции опровергает и миф о российском населении как слабом и забитом, мечтающем только о «сильной руке», о диктатуре (хотя такие люди, безусловно, есть, и их немало). Но огромные группы людей тогда отстаивали свои права и боролись за них. Да, порою с ошибками. Тот пример дает надежду на оптимизм, – говорит Максим Стельмак.

После окончания революции начался период реакции, большую роль в этом сыграла репрессивная политика П. А. Столыпина, действия которого поразили современников: шли обыски и аресты, людей отправляли на каторгу и в тюрьмы, высылали без суда, вешали, расстреливали.

Но все же, как вспоминал рабочий-большевик А. А. Звездов (его имя носит одна из улиц Омска), после поражения революции положение многих пролетариев стало лучше, чем до 1905 года, а хозяева предприятий стали вести себя осторожнее. Продолжала действовать и Государственная дума. Главное, опыт борьбы и участия в общественно-политической жизни очень пригодился впоследствии.

Обо всех этих событиях более подробно рассказывают в Центре изучения истории Гражданской войны (Иртышская набережная, 9). Выставка (12+) продолжит работу до мая 2025 года.