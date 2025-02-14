В аварии погибли 8 человек.

Следственный комитет по Омской области прекратил расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели 8 человек в ДТП с двумя фурами на трассе Тюмень – Омск. Жуткая авария произошла 16 марта прошлого года. Фура вылетела на встречку, где врезалась в другой большегруз и пассажирский микроавтобус, который ехал из Омска в Тюкалинск. Машины загорелись. Погибли водители всех трех автомобилей и пассажиры маршрутки, среди которых оказалась журналистка Анна Никитенко.

Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Однако расследование прекратили из-за смерти обоих водителей.

– Установлено, что авария произошла из-за разрыва колеса у фуры, которая из-за этого столкнулась со второй фурой, а «Газель», ехавшая за второй фурой, влетела под нее. Все водители скончались. Уголовное дело прекратили, – цитирует НГС55 представителя омского следкома.

В ходе следствия не было установлено, что кто-либо из водителей нарушил скоростной режим. Экспертиза показала, что все колеса были исправны, они разорвались из-за возросшего давления.