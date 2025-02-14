Бывшего чиновника освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Сегодня, 14 февраля, Центральный районный суд Омска вынес приговор экс-директору департамента строительства администрации Омска Александру Мякинину. Силовики обвиняли экс-чиновника по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Его признали виновным в халатности. По данным РБК Омск, бывшего чиновника приговорили к исправительным работам, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

По версии следствия, в 2020 году Мякинин подписал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости по муниципальному контракту на строительство дороги-дублера на Левобережье, от метромоста по улице 3-я Островская до улицы Перелета. При этом стоимость щебня была завышена, ущерб составил 45,5 миллиона рублей.

Силовики считают, что при строительстве и вводе в эксплуатацию нового здания детсада на 1-й Станционной в 2020–2021 годах Мякинин не предпринял мер к устранению грубых нарушений. В итоге здание подтопили грунтовые воды. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. В 2023 году, когда начался процесс, обвиняемый вину не признал.

Главой депстроя Александр Мякинин стал в бытность мэром Оксаны Фадиной в апреле 2020 года. Его отстранили от должности в феврале 2022 года. Сейчас Оксана Фадина депутат Госдумы, сегодня она в составе губернаторского пула работает в Большеречье.