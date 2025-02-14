Станислав Чепов ушел из жизни еще в ноябре прошлого года.

В Омске простились с 36-летним Станиславом Чеповым, погибшим на СВО. Об этом сообщил его отец Игорь Аникин, возглавляющий омское отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА и совет Ассоциации социальных предпринимателей.

Станислав Чепов числился пропавшим без вести с ноября прошлого года после того, как ушел на боевой задание. Все это время его супруга Татьяна пыталась найти мужа, размещая посты в группах по поиску пропавших на СВО.

– В начале января мы получили официальное подтверждение того, что мой замечательный сын, прекрасный отец, любящий муж погиб при исполнении обязанностей защитника Отечества на Кураховском направлении еще 26.11.2024 и только 7.01. по фото и ДНК он был опознан, – рассказал Игорь Аникин.

У бойца остались две несовершеннолетние дочери.