Брать с собой на борт нельзя многие вещи, но пассажиры неизменно пытаются обойти запреты и каждый раз попадаются.

Лишь немногие люди постоянно летают на самолетах и досконально знают правила провоза тех или иных вещей. Для остальных перелет – это одновременно и стресс, и значимое событие. К которому вроде бы заранее готовятся, а когда приходит час X, выясняется много интересных деталей.

По словам сотрудников аэропортов, пассажиры каждый день пытаются пронести в самолеты запрещенные предметы или нарушить нормы провоза разрешенных. Кто-то делает это по незнанию, другие специально, надеясь, что получится обмануть службу безопасности. О самых частых нарушениях «Омск-информу» рассказала и.о. начальника группы досмотра физических лиц и материальных объектов службы авиационной и транспортной безопасности Омского аэропорта Евгения Терехина. Спойлер: безопасников в аэропорту обманывать себе дороже.

Варенье – это жидкость

Чаще всего пассажиры неправильно перевозят жидкости. По закону, в ручной клади можно провезти до литра различных жидкостей в емкостях до 100 мл. Одному пассажиру разрешается взять с собой 10 таких емкостей, поместив их в герметичный прозрачный пакет или контейнер.

Загвоздка в том, что по правилами авиационной безопасности, которым следуют сотрудники аэропорта, кроме очевидных газировок и соков, жидкостями считаются варенье, мед, сметана, сыр «Омичка», сгущенка и другие похожие по консистенции продукты. В том же списке шампуни, кремы, гели для душа, дезодоранты, пена для бритья и т. д.

Часто омичи пытаются пронести в ручной клади варенье в банках объемом более 100 мл. Бутылки с водой встречаются каждый день почти у каждого пятого пассажира.

Жидкостями-исключениями являются детское питание и лекарства (при наличии справки). Их можно брать с собой в самолет столько, сколько потребуется на время полета.

Ручная кладь с ножами и гантелями

С прошлого года все аэропорты страны по распоряжению Росавиации усилили меры безопасности. Пассажирам запретили перевозить в ручной клади колюще-режущие предметы и устройства повседневного назначения, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений.

В перечень запрещенных попали любые ножи, штопоры, вилки, ножницы (даже маникюрные), другие маникюрные принадлежности из металла (пилки, пинцеты), вязальные крючки и спицы, рабочие инструменты и спортинвентарь с колюще-режущими и ударными элементами. Нельзя возить в салоне самолета и средства для подкожных инъекций без подтверждения необходимости инъекции во время полета. Чтобы взять с собой в путешествие вышеперечисленные вещи, придется сдать их в багаж.

– На этой неделе одна пассажирка, женщина в возрасте, очень не хотела расставаться с ножницами, – рассказывает Евгения Терехина. – У нее были с собой маникюрные и обычные. И гель для волос. Я предложила ей все варианты, но она от всего отказывалась. Еще случай – мужчина с ножом убеждал: «Ну, я же им яблоки режу». Естественно, нож мы изъяли.

Пассажиры свое нежелание расставаться с опасными предметами аргументируют тем, что не собираются использовать их во вред кому-то. Но воспользоваться ими могут другие, а задача сотрудников аэропорта – обеспечить безопасный полет.

В ручной клади встречаются самые разные потенциально опасные предметы. По словам сотрудницы аэропорта, часто девушки берут с собой на море гантели. Другие пассажиры пытаются провезти в ручной клади алкоголь или аквариумных рыбок. Бывают и вовсе экзотические случаи.

– Где-то год назад семья везла в ручной клади кирпич, старинный. У них традиция брать этот кирпич, куда бы они ни переезжали. Его всегда вкладывали в печку. Я объяснила пассажирам, что этим предметом можно нанести урон. Сумку с кирпичом сдали в багаж, – отметила сотрудница аэропорта.

Также на борт нельзя брать ртутные градусники и игрушечные пистолеты. Однако их можно провезти в багаже.

Багаж с ядами и опасные пауэрбанки

Есть вещи, которые нельзя провозить не только в ручной клади, но и в багаже. К ним относятся оружие, взрывчатые вещества, патроны и тому подобное, пиротехника, детонаторы, газовые баллончики, яды, легковоспламеняющиеся вещества, радиоактивные материалы, сильные неорганические кислоты, электрошокеры, кортики, стилеты, десантные штык-ножи.

– Около года назад молодой мужчина собирался лететь в Екатеринбург. У него не было с собой ничего, кроме трех емкостей со средством для обработки древесины от жучков, – вспоминает Евгения. – В составе средства был яд. Такие вещи нельзя перевозить даже в багаже. Я с ним побеседовала, все объяснила. Он со всем согласился и просто не полетел.

Еще одна проблема – пауэрбанки. В багаже их нельзя возить в принципе, а к перевозке в ручной клади устройства допускаются при условии, что содержание лития в них не превышает 2 г, а удельная мощность не выше 100 Втч.

– Раза 2-3 в месяц бывает, что пассажиры затирают информацию на пауэрбанках большей емкости, чтобы провезти их. В позапрошлую ночь парень вез пауэрбанк с затертой информацией, и было очевидно, что это сделано специально. Понадеялся, что пройдет, но не прошло. В итоге согласился на изъятие, – говорит сотрудница аэропорта.

Кроме того, бывает, что информация стирается сама по себе из-за долгого использования аккумулятора. В таком случае взять устройство в самолет вам также не разрешат, потому что внешне пауэрбанки разной емкости могут быть очень похожи.

Те же правила касаются Li-Ion аккумуляторов (батарейки). В багаж их не возьмут, но устройства до 100 Вт/ч можно провозить в ручной клади.

Выкинуть нельзя оставить

Есть несколько вариантов, что сделать с запрещенными к провозу вещами. Сотрудники аэропорта могут передать их провожающим или составить акт об изъятии. Во втором случае вещи будут хранить в аэропорту месяц (первые сутки бесплатно, потом плата составит 108 рублей в сутки). Изъятые предметы может забрать сам пассажир либо кто-то из знакомых (назвав фамилию пассажира и предъявив свой паспорт). Через месяц вещи утилизируют.

Запрещенные к провозу в ручной клади вещи можно сдать в багаж. Эта услуга чаще всего платная. Однако, по словам сотрудницы аэропорта, бывает, что у пассажира уже билет с багажом, а он об этом не знает, потому что не сам оформлял его или еще по какой-то причине. Тогда пассажиру сообщают об этом, и он сдает сумку в багаж.

Можно и совсем отказаться от полета без своих вещей. Однако в таком случае есть риск потерять часть денег, отданных за билет.

– Информация о том, что можно и чего нельзя, очень доступна. В интернете, в самом аэропорту. Мы уже все для этого сделали, – отметила Терехина.

По ее словам, молодые люди чаще других осведомлены о том, что можно и что нельзя везти в самолете. Они также спокойнее относятся к тому, что у них что-то изымают или предлагают сдать в багаж, в отличие от людей пожилых.

Самыми ответственными являются пассажиры, которым во время полета требуются лекарства. Они всегда берут подтверждающие справки у врача. Бывает, что справки забывают пассажиры с кардиостимуляторами. Тогда их даже без справки досматривают вручную, чтобы не подвергать опасности.

Рубашка – верхняя одежда: придется снять

Обычно предполетный досмотр занимает до 5 минут. Однако регистрация пассажиров и оформление багажа на международные рейсы начинается за 3 часа и заканчивается за 40 минут до вылета, поэтому в аэропорт лучше приезжать заранее.

Багаж «уходит на проверку» на стойке регистрации, ручную кладь пассажиры берут с собой и в зоне контроля пропускают через интроскоп. Отдельно нужно поместить в специальный лоток электронную технику, верхнюю одежду и обувь, если толщина подошвы более 1 см, а каблука – более 2,5 см, а также ремень. Технику, возможно, придется включить и показать сотруднику.

Самому пассажиру придется пройти через рентгенотелевизионный интроскоп. Для этого нужно снять верхнюю одежду и выложить из карманов в лоток металлические предметы, ключи, сигареты и телефон. Отметим, что верхней одеждой также считаются кофты на молнии и даже объемные рубашки, надетые поверх футболок и маек. Для многих пассажиров становится неожиданностью просьба снять рубашку или худи и положить с другими вещами на ленту интроскопа. Однако, как поясняют в аэропорту, это значительно оптимизирует процесс досмотра и экономит время пассажиров.

Теперь, отправляясь в полет, вы будете точно знать, что можно и чего нельзя брать с собой на борт. И не стоит лишний раз проверять бдительность сотрудников службы безопасности: эти профессионалы в буквальном смысле видят пассажиров насквозь – благодаря мощной современной технике и, конечно же, своему опыту.