Такую статистику представили сибирские силовики.

Правоохранительные органы в Сибирском федеральном округе дали статистику по преступлениям, совершенным в ходе реализации нацпроектов и федеральных проектов в 2024 году. Всего выявлено 637 нарушений законодательства.

По данным силовиков, самое большое количество таких уголовно наказуемых деяний зарегистрировано в Омской области – 22 преступления. В Новосибирской области их было в 2,3 раза меньше – 95, в Красноярском крае – 82. Из числа учтенных преступлений, связанных с реализацией национальных проектов, 157 являются преступлениями коррупционной направленности.

Установлено, что в большинстве случаев чиновники нарушали закон в рамках национального проекта «Демография» (429). Также активно выявлялись преступления, совершенные в ходе реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» (62), «Здравоохранение» (51), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (38).

В округе для рассмотрения в суд направлены уголовные дела о 257 преступлениях. Принимались меры по обеспечению возмещения имущественного ущерба, причиненного данными преступлениями.

По итогам года в округе добровольно погашен ущерб в размере 27,8 млн рублей, изъято имущества, денег, ценностей на сумму более 23 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью почти 527 млн рублей, предъявлено гражданских исков на сумму 879 млн рублей.