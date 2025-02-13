Ранее он был судим за имущественные преступления, применение насилия в отношении сотрудника полиции, угрозу убийством.

Прокуратура Омской области обнародовала данные о 34-летнем жителе Таврического района, который ранее был задержан по подозрению в истязании жены и малолетнего сына. Он длительное время бил их различными предметами за малейшие провинности.

– Гражданин ранее неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления, применение насилия в отношении сотрудника полиции, угрозу убийством, – сообщили в прокуратуре. – Находился под административным надзором.

В отношении задержанного, который пытался скрыться от сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора»). Он заключен под стражу.

Также прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики и выявила факты несвоевременного реагирования на нахождение ребенка в опасной жизненной ситуации. Начальнику ОМВД России по Таврическому району и руководителю управления образования районной администрации внесены представления.