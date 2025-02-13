Наказания следовали за малейшую провинность. Когда домашний тиран привязал сына к стулу, его мать пошла в полицию.

В Омской области задержали 34-летнего жителя Таврического района, который на протяжении длительного времени истязал жену и малолетнего сына. Следственный комитет завел на него уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

– Подозреваемый в течение длительного времени руками, ремнем и палкой неоднократно избивал свою супругу и малолетнего сына, 2015 года рождения, наказывая за малейшие провинности и непослушание. О незаконных действиях в полицию сообщила мать мальчика, когда подозреваемый в наказание привязал сына к стулу, – сообщили в СКР.

Домашний тиран попытался скрыться от правоохранителей, но был задержан сотрудниками полиции. Сейчас он взят под стражу. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.