Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Стены заведения украсят граффити с животными и птицами.

За бывшим омским клубом «Атлантида» в середине марта собираются открыть двухэтажный клуб на 600 гостей с баром, караоке и кухней. Меню заведения не раскрывается, но обещают демократичный ценник. Главной особенностью заведения станут граффити омских художников с изображениями животных и птиц на стенах, сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel. Дополнят атмосферу Африки пальмы и горячие вечеринки.

Предполагается, что заведение станет работать на первом этаже в режиме пятница-суббота, а на втором ежедневно караоке-бар. А в апреле во второй половине здания откроется мясной ресторан «Прожарка».

·Экономика/Бизнес

Стены заведения украсят граффити с животными и птицами.

За бывшим омским клубом «Атлантида» в середине марта собираются открыть двухэтажный клуб на 600 гостей с баром, караоке и кухней. Меню заведения не раскрывается, но обещают демократичный ценник. Главной особенностью заведения станут граффити омских художников с изображениями животных и птиц на стенах, сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel. Дополнят атмосферу Африки пальмы и горячие вечеринки.

Предполагается, что заведение станет работать на первом этаже в режиме пятница-суббота, а на втором ежедневно караоке-бар. А в апреле во второй половине здания откроется мясной ресторан «Прожарка».