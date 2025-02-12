На улицах Нефтезаводской, Энтузиастов и Энергетиков планируют ремонтировать тепловые сети.
Генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев рассказал о планах по модернизации коммунальной инфраструктуры городка Нефтяников в Омске. Он отметил, что пять участков войдут в программу капремонта, которая предполагает полную замену строительных конструкций и технологической части.
– При формировании программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в городе Омске разработаны критерии для отбора приоритетных по ремонту тепловых сетей. В городке Нефтяников в этот перечень попали пять участков тепловых сетей, которые будут сделаны в этом году в период ремонтной кампании. Это улицы Энтузиастов, Нефтезаводская, Энергетиков, – заявил Дмитриев.
На выбранных для ремонта участках были выявлены значительные технологические нарушения при эксплуатации. И как результат – снижены качество и надежность теплоснабжения на определенный период времени.