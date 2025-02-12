Работы будут проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о продолжении работ по ремонту автодороги Омск – Муромцево – Седельниково. В 2025 году дорожные работы в 2025 году будут проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

– Важно, что эта трасса обеспечивает связь областного центра и наших северных районов. Работы начнем весной, – отметил губернатор.

Ремонт дороги Омск – Муромцево – Седельниково выполняется с 2016 года. Общая протяженность отремонтированных участков составляет более 180 км. Трасса имеет ключевое значение для развития севера Омской области. Муромцевский район ежегодно привлекает тысячи туристов своими природными достопримечательностями, в числе которых знаменитые пять озер.

Областные власти также привлекают финансовые ресурсы для ремонта автодорог на севере региона, пострадавших в результате паводка весной 2024 года. Губернатор Виталий Хоценко прорабатывает этот вопрос с Минтрансом РФ и Росавтодором.