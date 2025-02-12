Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Оборот в декабре вырос на 0,3 млрд рублей.

Омскстат дал свежую статистику по динамике оборота заведений общественного питания в прошлом году. Под оборотом общепита подразумевается выручка от продажи собственной продукции и покупных товаров населению и организациям питания в социальных учреждениях.

Декабрьские корпоративы помогли ресторанам, кафе и барам заработать значительно больше. Так, выручка за декабрь выросла по сравнению с ноябрем на 0,3 млрд рублей и составила 3,2 млрд рублей. Годовой оборот заведений общепита достиг рекордной отметки в 34 млрд рублей. Годом ранее эта сумма была на 5,5 млрд рублей меньше.

·Экономика/Бизнес

Оборот в декабре вырос на 0,3 млрд рублей.

Омскстат дал свежую статистику по динамике оборота заведений общественного питания в прошлом году. Под оборотом общепита подразумевается выручка от продажи собственной продукции и покупных товаров населению и организациям питания в социальных учреждениях.

Декабрьские корпоративы помогли ресторанам, кафе и барам заработать значительно больше. Так, выручка за декабрь выросла по сравнению с ноябрем на 0,3 млрд рублей и составила 3,2 млрд рублей. Годовой оборот заведений общепита достиг рекордной отметки в 34 млрд рублей. Годом ранее эта сумма была на 5,5 млрд рублей меньше.