Омск-Информ
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·Общество

Рейс № 214 сокращали из-за ремонта бульвара Архитекторов. 

В Омске изменилось движение межмуниципального маршрута № 214, следовавшего от поселка Горячий Ключ. Рейс, сокращенный в 2023 году из-за ремонта бульвара Архитекторов, вновь продлили до ТРЦ «МЕГА». Специальные рейсы будут довозить пассажиров в обратном направлении до СНТ «Яблонька», уточнил телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Как уточнили «Омск-информу» в региональном Минтрансе, сейчас на маршруте № 214 работает автобус малого класса, который ежедневно делает 9 рейсов в прямом и обратном направлении. Обслуживает маршрут индивидуальный предприниматель Кайрат Кусаинов. Помимо маршрута № 214 в поселок Горячий Ключ и село Дружино курсирует маршрут № 922, на котором действуют 25 автобусов.

·Общество

Рейс № 214 сокращали из-за ремонта бульвара Архитекторов. 

В Омске изменилось движение межмуниципального маршрута № 214, следовавшего от поселка Горячий Ключ. Рейс, сокращенный в 2023 году из-за ремонта бульвара Архитекторов, вновь продлили до ТРЦ «МЕГА». Специальные рейсы будут довозить пассажиров в обратном направлении до СНТ «Яблонька», уточнил телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Как уточнили «Омск-информу» в региональном Минтрансе, сейчас на маршруте № 214 работает автобус малого класса, который ежедневно делает 9 рейсов в прямом и обратном направлении. Обслуживает маршрут индивидуальный предприниматель Кайрат Кусаинов. Помимо маршрута № 214 в поселок Горячий Ключ и село Дружино курсирует маршрут № 922, на котором действуют 25 автобусов.