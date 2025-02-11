В этой игре нападающий был капитаном и забросил шайбу.

Хоккеисты омского «Авангарда» победили в выездном матче против «Адмирала». Игра, проходившая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов».

У омичей дублем отметился Николай Прохоркин, еще по шайбе на свой счет записали Илья Каблуков, Дамир Шарипзянов и Константин Окулов. Каблуков, напомним, сегодня проводил свой 1000-й матч в КХЛ и по этому случаю вышел на лед с капитанской нашивкой. Его юбилей принес омичам уверенную победу.

В четверг, 13 февраля, «ястребы» сыграют в Хабаровске против местного «Амура». Начало матча в 15.00 по омскому времени.