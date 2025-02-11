За всю историю лиги это будет лишь третий случай. У Каблукова долгая и успешная карьера.

В сегодняшнем матче «Адмирал» – «Авангард» состоится историческое событие. Нападающий «ястребов» Илья Каблуков проведет 1000-ю игру в КХЛ. Он станет лишь третьим игроком в истории лиги, кто преодолеет эту отметку. Больше матчей сейчас только у Вадима Шипачева из минского «Динамо» (1036) и завершившего карьеру Евгения Бирюкова (1001).

37-летний Каблуков провел долгую и успешную карьеру в КХЛ, трижды став обладателем Кубка Гагарина. Дважды он брал трофей с питерским СКА, а в 2021 году выиграл его в составе «Авангарда».

– Тысяча матчей – это долгий и тяжелый путь, который не каждый в жизни может пройти. Я горжусь этим достижением, – сказал Каблуков в комментарии пресс-службе «ястребов».

Помимо «Авангарда» и СКА, сегодняшний юбиляр выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Спартак», «Атлант» и московское «Динамо». Он забросил 63 шайбы и сделал 127 результативных передач. Илья Каблуков всегда был нападающим оборонительного плана и приносил много пользы своим командам, нейтрализуя лидеров соперника, играя в меньшинстве и строго выполняя задания тренеров. Форвард выполнял большой объем работы, выходил на площадку в решающие минуты матчей, выигрывал силовую борьбу, в общем, действовал надежно и правильно, с минимумом ошибок. Сегодня, несмотря на солидный возраст, Каблуков продолжает играть важную роль в игре «Авангарда».

На сегодняшний матч с «Адмиралом» Илья Каблуков выйдет с капитанской нашивкой.