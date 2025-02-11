Стоимость сдачи внаем составит от 27 тыс. рублей.

На платформе «ГИС Торги» появилось объявление о сдаче в аренду здания бывшей школы в деревне Красный Овцевод Черлакского района Омской области. Объект с общей площадью 508,6 кв. м предлагают в аренду на пять лет.

Начальная стоимость предложения составляет 26 900 рублей с минимальным шагом аукциона 1345 рублей. Заявки от участников принимаются до 17 марта.

Школу в Черлакском районе возвели в 1965 году. По условиям договора, арендатор сможет использовать помещения для административно-хозяйственной деятельности, если это не противоречит законодательству.