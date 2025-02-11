Многоэтажку в ЖК «Золотые купола» сдадут раньше оговоренного срока.

В Минстрое Омской области рассказали о темпах строительства многоэтажки на пересечении улиц Тарской и Яковлева в ЖК «Золотые купола». Комплекс начал возводить еще в 2004 году «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. По версии следствия, предприниматель провел двойные продажи квартир на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Дрокин бросил строительство дома, покинул страну и был объявлен в международный розыск. На данный момент готовность ЖК составляет 70 %, он внесен в Единый реестр проблемных объектов.

В прошлом году многоэтажку взялось достроить ООО «Строительные материалы Сибири» Александра Антропенко. Свои квартиры в проблемном 12-этажном доме должны получить 292 участника долевого строительства.

По данным Минстроя, компания готова сдать дом раньше указанного в контракте срока, в мае. Условиями договора предполагается ввод дома в эксплуатацию к концу июня этого года.

Основной фронт работ на объекте сосредоточен на устранении дефектов конструктивных решений предыдущих подрядных организаций. Компания провела демонтажные работы, и теперь строители заняты устройством новой кирпичной кладки, кровельными работами, монтажом окон, ограждений, а также устройством внутренних инженерных сетей. На прилегающей к дому территории уже установлены малые архитектурные формы, ведется устройство проездов и тротуаров.