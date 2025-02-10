Омск-Информ
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·Политика

Теперь зампреды смогут иметь всего до 10 помощников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 6 февраля указ № 29, регламентирующий количество советников у своих первых и обычных заместителей.

Как явствует из документа, у чиновников может быть до 10 советников на общественных началах. Ранее число таких помощников никак и нигде не регламентировалось. Лишь уточнялось, что их количество регулируют губернатор и его замы.

Советники не имеют статуса госслужащих и подчиняются непосредственно своим руководителям. Зампреды определяют функционал своих помощников. Впрочем, ими могут стать  только высококвалифицированные специалисты-практики, представители научной общественности, образовательных и общественных организаций. Другим чиновникам запрещено работать советниками вице-губернаторов.

Кроме того, советники должны вносить своему руководителю предложения по реализации стратегических проектов, анализировать нормативные правовые акты и делать по ним заключения, участвовать в разработке госпрограмм и так далее. Итоги своей работы они подводят в годовом отчете и сдают его до 1 февраля.  

Советникам омских вице-губернаторов запрещено разглашать конфиденциальные сведения, использовать в личных целях свое положение и полученную рабочую информацию, порочить статус советника или наносить ущерб репутации руководителей. Советников могут лишить поста по истечении срока полномочия его руководителя или досрочно. 

В Омске имеется устойчивая тенденция к назначению губернаторами на должность советников своих соратников, которые впоследствии получают должности в региональном кабмине. Так, советник губернатора Александра Буркова Олег Заремба стал зампредом правительства, а другой его помощник Дмитрий Ушаков работал первым заместителем губернатора. Советник Виталия Хоценко Рустам Мингазов также стал его заместителем.

·Политика

Теперь зампреды смогут иметь всего до 10 помощников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 6 февраля указ № 29, регламентирующий количество советников у своих первых и обычных заместителей.

Как явствует из документа, у чиновников может быть до 10 советников на общественных началах. Ранее число таких помощников никак и нигде не регламентировалось. Лишь уточнялось, что их количество регулируют губернатор и его замы.

Советники не имеют статуса госслужащих и подчиняются непосредственно своим руководителям. Зампреды определяют функционал своих помощников. Впрочем, ими могут стать  только высококвалифицированные специалисты-практики, представители научной общественности, образовательных и общественных организаций. Другим чиновникам запрещено работать советниками вице-губернаторов.

Кроме того, советники должны вносить своему руководителю предложения по реализации стратегических проектов, анализировать нормативные правовые акты и делать по ним заключения, участвовать в разработке госпрограмм и так далее. Итоги своей работы они подводят в годовом отчете и сдают его до 1 февраля.  

Советникам омских вице-губернаторов запрещено разглашать конфиденциальные сведения, использовать в личных целях свое положение и полученную рабочую информацию, порочить статус советника или наносить ущерб репутации руководителей. Советников могут лишить поста по истечении срока полномочия его руководителя или досрочно. 

В Омске имеется устойчивая тенденция к назначению губернаторами на должность советников своих соратников, которые впоследствии получают должности в региональном кабмине. Так, советник губернатора Александра Буркова Олег Заремба стал зампредом правительства, а другой его помощник Дмитрий Ушаков работал первым заместителем губернатора. Советник Виталия Хоценко Рустам Мингазов также стал его заместителем.