Теперь зампреды смогут иметь всего до 10 помощников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 6 февраля указ № 29, регламентирующий количество советников у своих первых и обычных заместителей.

Как явствует из документа, у чиновников может быть до 10 советников на общественных началах. Ранее число таких помощников никак и нигде не регламентировалось. Лишь уточнялось, что их количество регулируют губернатор и его замы.

Советники не имеют статуса госслужащих и подчиняются непосредственно своим руководителям. Зампреды определяют функционал своих помощников. Впрочем, ими могут стать только высококвалифицированные специалисты-практики, представители научной общественности, образовательных и общественных организаций. Другим чиновникам запрещено работать советниками вице-губернаторов.

Кроме того, советники должны вносить своему руководителю предложения по реализации стратегических проектов, анализировать нормативные правовые акты и делать по ним заключения, участвовать в разработке госпрограмм и так далее. Итоги своей работы они подводят в годовом отчете и сдают его до 1 февраля.

Советникам омских вице-губернаторов запрещено разглашать конфиденциальные сведения, использовать в личных целях свое положение и полученную рабочую информацию, порочить статус советника или наносить ущерб репутации руководителей. Советников могут лишить поста по истечении срока полномочия его руководителя или досрочно.

В Омске имеется устойчивая тенденция к назначению губернаторами на должность советников своих соратников, которые впоследствии получают должности в региональном кабмине. Так, советник губернатора Александра Буркова Олег Заремба стал зампредом правительства, а другой его помощник Дмитрий Ушаков работал первым заместителем губернатора. Советник Виталия Хоценко Рустам Мингазов также стал его заместителем.