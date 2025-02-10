На начало 2025 года в городе насчитывалось 4,5 тысячи бесхозных объекта.

11 февраля на заседании комиссии по муниципальной собственности Омского городского совета рассмотрят эффективность работы мэрии и ее структурных подразделений по выявлению бесхозяйных объектов. Вопрос включен в повестку по инициативе прокуратуры.

С 2022 года администрация города ведет работу по выявлению объектов, которые не имеют хозяина, а также назначает хозяйствующие субъекты, чтобы они присматривали за таким «заброшками». Больше всего в этом списке коммунальных сетей, их в Омске насчитали 4,4 тысячи. На учете стоят всего 764 из них. Также в перечне ничейного имущества находятся ливневки, линии освещения, здания и сооружения.

За два года муниципальными стали 2,3 тысячи бесхозных объектов, компания «Омскэлектро» взяла в собственность 219 сетей, 9 газопроводов оформила в собственность компания «Омскгазстройэксплуатация». Для постановки на учет из городского бюджета за три года потратили 19,5 млн рублей. На текущий год выделено 5,3 миллиона.