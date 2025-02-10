Осенью 2023 года комплекс пытались реализовать за 765 млн рублей, затем он подешевел в полтора раза, а сейчас неожиданно вырос в цене.

На сайте Avito появилось объявление о продаже торгового комплекса «Триумф вкуса», расположенного на бульваре Архитекторов напротив СТЦ «Мега». Объект пытаются реализовать уже второй год. Изначально, осенью 2023 года, комплекс выставили за 765 млн рублей. Спустя год цена снизилась в полтора раза – до 510 млн. Сейчас продавец рассчитывает выручить 600 млн рублей.

В объявлении, размещенном компанией «Рeгион Бизнec Недвижимость», указывается, что здание идеально подходит под крупный гипермаркет, склады крупной компании, логистический центр и т. д. Купить можно объект целиком либо отдельные помещения – от 1 тыс. кв. м. Общая площадь объекта составляет 8518 «квадратов».

Согласно электронному справочнику 2ГИС, торговый комплекс «Триумф вкуса» сейчас не работает.