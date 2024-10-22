Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На «Триумф вкуса» пока не нашлось покупателей.

В Омске напротив ТРЦ «МЕГА» снова выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса». За объект площадью 8,5 тысячи квадратных метров владелец просит 510 млн рублей. Год назад этот комплекс пытались реализовать за 765 млн рублей.

Автор объявления готов продать бизнес как в целом, так и по частям. Сейчас в торговом комплексе расположены продуктовый супермаркет, мебельный салон, винный магазин, аптека. Причина продажи неизвестна. Судя по всему, «Триумф вкуса» не выдержал конкуренции с ТРЦ «МЕГА».

·Экономика/Бизнес

На «Триумф вкуса» пока не нашлось покупателей.

В Омске напротив ТРЦ «МЕГА» снова выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса». За объект площадью 8,5 тысячи квадратных метров владелец просит 510 млн рублей. Год назад этот комплекс пытались реализовать за 765 млн рублей.

Автор объявления готов продать бизнес как в целом, так и по частям. Сейчас в торговом комплексе расположены продуктовый супермаркет, мебельный салон, винный магазин, аптека. Причина продажи неизвестна. Судя по всему, «Триумф вкуса» не выдержал конкуренции с ТРЦ «МЕГА».