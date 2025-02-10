Разработка полезных ископаемых велась за жилыми домами на улице 2-й Солнечной. Преступники успели похитить около 30 тысяч тонн песка.

На улице 2-й Солнечной, расположенной на окраине Кировского округа Омска, обнаружили нелегальный песчаный карьер. Деятельность по добыче полезного ископаемого велась осенью 2024 года и была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии.

Как сообщили в региональном УМВД, карьер располагается в 350 метрах от дома № 46 на улице 2-й Солнечной. Преступники, среди которых силовики называют 40-летнего мастера ООО «ДОР СТРОЙ ОМСК», пригнали туда строительную и автомобильную технику и начали разработку месторождения песка. Сообщники успели вывезти около 28 тыс. тонн песка на общую сумму около 7,5 млн рублей. В дальнейшем его продавали строительной компании через фирму супруги задержанного мастера. Остальные участники преступной группы сейчас устанавливаются.

По материалам УФСБ России по Омской области и УЭБиПК УМВД России по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 24 марта.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и всех причастных к нему лиц.

Фото из архива