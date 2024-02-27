Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предпринимателям предлагают арендовать участок недр на 14 лет.
В Омской области в семи километрах на северо-запад от поселка Черлак на 14 лет сдают участок на берегу Иртыша. Его можно использовать для добычи строительных песков. Минимальная плата за аренду составляет 2,62 млн рублей.
Площадь участка составляет 17 га. Как сообщается на электронной площадке для торгов, запасы песка на этом участке превышают 1000 тыс. куб. м. Победителю торгов разрешат добыть 79,2 тыс. куб. м песка. Придется вести учет.
Ранее сообщалось, что омская мэрия сдает в аренду пять зданий. Площадь помещений составляет 19,2–38 кв. м.
·Экономика/Бизнес

Предпринимателям предлагают арендовать участок недр на 14 лет.
В Омской области в семи километрах на северо-запад от поселка Черлак на 14 лет сдают участок на берегу Иртыша. Его можно использовать для добычи строительных песков. Минимальная плата за аренду составляет 2,62 млн рублей.
Площадь участка составляет 17 га. Как сообщается на электронной площадке для торгов, запасы песка на этом участке превышают 1000 тыс. куб. м. Победителю торгов разрешат добыть 79,2 тыс. куб. м песка. Придется вести учет.
Ранее сообщалось, что омская мэрия сдает в аренду пять зданий. Площадь помещений составляет 19,2–38 кв. м.