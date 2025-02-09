Омск-Информ
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·Спорт

Форвард заменил американца на Матче звезд.

Сегодня, 9 февраля, на Матче звезд, нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов, выступавший за дивизион Чернышева, прокомментировал травму американца Рида Буше. Из-за этого Якупов заменил травмированного партнера по команде в Новосибирске.

– Жалко, что Рид Буше выбыл из команды и не смог приехать. Но случилось то, что случилось. В любом случае рад здесь находиться, стараюсь максимально отдохнуть и выжать все по полной. Риду желаю скорейшего выздоровления, как и другим травмированным ребятам из нашей команды, – цитирует Якупова сайт КХЛ.

Рид Буше сейчас проходит лечение в Германии. В то время как Наиль Якупов в составе дивизиона Чернышева одержал победу в Матче звезд КХЛ.

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·Спорт

Форвард заменил американца на Матче звезд.

Сегодня, 9 февраля, на Матче звезд, нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов, выступавший за дивизион Чернышева, прокомментировал травму американца Рида Буше. Из-за этого Якупов заменил травмированного партнера по команде в Новосибирске.

– Жалко, что Рид Буше выбыл из команды и не смог приехать. Но случилось то, что случилось. В любом случае рад здесь находиться, стараюсь максимально отдохнуть и выжать все по полной. Риду желаю скорейшего выздоровления, как и другим травмированным ребятам из нашей команды, – цитирует Якупова сайт КХЛ.

Рид Буше сейчас проходит лечение в Германии. В то время как Наиль Якупов в составе дивизиона Чернышева одержал победу в Матче звезд КХЛ.

4420