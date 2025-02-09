Победители получат 5 млн рублей и золотые медали турнира.
В сегодняшнем финале Матча звезд КХЛ в Новосибирске победу одержал Дивизион Чернышева. Команда одолела дивизион Боброва со счетом 9:8.
Схватка получилась напряженной и зрелищной. В первом периоде отыгрались за пару минут до перерыва. Во втором отрезке отличились
хоккеисты «Авангарда»: Наиль Якупов забил одну из шайб с помощью Семена Чистякова. На последних секундах противник попытался сравнять счет. Но победа осталась за дивизионом Чернышева.
В составе команды выступили три хоккеиста «Авангарда»: капитан Дамир Шарипзянов, защитник Семен Чистяков и нападающий Наиль Якупов. Вчера омичи талантливо обыграли мем «Усы Якупова» и предстали в образе горячих мексиканских парней. Все трое надели пончо и сомбреро, Чистяков взял в руки гитару, Шарипзянов – маракасы (мексиканские трещотки), а Якупов аккуратно покатил шайбу клюшкой. Подъехав к вратарю, «ястребы» принялись исполнять серенаду, и, усыпив бдительность голкипера, Якупов забросил шайбу в пустые ворота.
Победители Матча звезд КХЛ получат приз в 5 млн рублей, золотые медали турнира.