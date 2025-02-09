Речь идет о нескольких улицах в районе Телевизионного завода.
Во вторник, 11 февраля, на нескольких улицах в районе Телевизионного завода произойдет отключение воды.
С 09:00 до 18:00 сотрудники водоканала будут проводить ремонт насосной станции на улице Жуковского, 33, к. 5. Временные отключения воды затронут следующие адреса:
- Ул. Жуковского: 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3 - Ул. Полторацкого: 50, 52, 48 - Ул. Гуртьева: 35, 35/1, 37, 33, 33/1 - Ул. Крыловская: 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 46
Жителям вышеуказанных домов рекомедовали заранее запастись водой на время ремонтных работ. После завершения ремонта водоснабжение планируется восстановить в полном объеме.