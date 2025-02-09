Про драмтеатр, недавно отметивший свое 150-летие, знают почти все омичи. Но первый театр в Омске открылся на целый век раньше.

В будущий 2026 год Омск войдет в статусе культурной столицы России. Во многом это почетное звание принесли нашему городу его театральные традиции. Они зародились еще 260 лет назад, а к середине прошлого столетия в Омске было четыре театра – больше, чем где-либо за Уралом.

Эти театры существуют и сегодня, только все, кроме одного, получили новые помещения. «Омск-информ» посмотрел, на каких площадках работали актеры в прежние годы.

Оперный дом в чертежной мастерской

Немногие омичи знают, что первый театр в городе возник не 150 лет назад, когда был основан Омский драматический, а более чем на век раньше. Назначенный командиром Сибирского корпуса генерал-поручик Иван Шпрингер решил перенести крепость на правый берег Оми и приступил к ее планировке и строительству, для чего из Тобольска были вызваны специалисты различных направлений. Среди них был и молодой инженер Иван Андреев.

– Ивану Андрееву тогда еще не было и 21 года, – рассказывает журналист и театровед Людмила Першина. – Он получил хорошее образование, знал инженерное дело, иностранные языки, играл на нескольких музыкальных инструментах, прошел уроки драматического искусства и даже сам ставил маленькие сценки. Зная творческую натуру Андреева, Шпрингер поручил ему помимо основных обязанностей по «прожектам мостов и других сооружений» заняться и организацией досуга воинов гарнизона и строителей крепости. Инженерам и топографам под чертежную мастерскую было отведено отдельное здание, в котором Андреев и открыл первый в азиатской части России публичный театр, назвав его Оперным домом. В своем дневнике, озаглавленном «Домовая летопись», он пишет: «В сию ж зиму, к рождественской неделе, учрежден от генерала был в чертежной оперный дом, где и чинили представления разных трагедий и комедий под смотрением и предводительством моим, причем на расходы со зрителей собиралось довольно денег и употреблялись на разные платья и уборы».

Свой первый сезон Андреев открыл зимой 1764–1765 гг. В Оперном доме ставились популярные в то время водевили и комические оперы. Труппу Андреева вряд ли можно назвать профессиональным театром, но все его признаки присутствовали: для спектаклей шились костюмы, создавались декорации, на них продавались билеты. Стоит отметить, что первый в России публичный профессиональный театр был открыт в Ярославле Федором Волковым всего на несколько лет раньше – в 1756 году. Спектакли в Оперном доме шли вплоть до конца XVIII века.

В драмтеатре сто лет не меняли паркет

В первой половине XIX века в Омске, городе военных и каторжан, театром особо не заморачивались, но среди офицерства и растущего числа чиновников мысль о его необходимости зрела, и в 1872 году было решено открыть подписку по сбору денег на строительство театра. За два года нужную сумму собрали, и в мае 1874 года в городской роще, которую через 20 лет вырубили для возведения Успенского собора, по проекту омского архитектора Эдуарда Эзета построили деревянное здание театра. Однако его век был короток – ровно через три года в помещении вспыхнул пожар, и театр сгорел дотла вместе со всеми декорациями, костюмами актеров и их имуществом.

После этого горожан баловали заезжими антрепризами, под которые арендовали различные помещения. В 1882 году был построен новый театр, но и он просуществовал недолго – памятуя о судьбе предшественника, за зданием установили пристальный надзор, признали небезопасным в пожарном отношении и через девять лет снесли. На рубеже XIX–XX веков представления шли в помещении, построенном купцом Сичкаревым на берегу Оми, оно подходило для цирковых артистов, театральных же не устраивали грязная арена и зал вокруг нее, в который битком набивались зрители.

В 1898 году городская Дума объявила конкурс на проект каменного здания театра. Победителем был признан проект известного архитектора Илиодора Хворинова, который сам в качестве застройщика и воплотил его в жизнь. Город выделил на 51 год кредит 100 тысяч рублей под 5,5 % годовых, в 1901 году работы на Базарной площади, как тогда называлось это место, начались, и 24 сентября (7 октября по новому стилю) 1905 года на сцене театра состоялся первый спектакль – гоголевский «Ревизор».

Через несколько лет выложенные из красного кирпича стены здания оштукатурили, к 1915 году его украсили лепнина, бюсты Толстого и Чехова и «Крылатый гений» на фронтоне работы чешского скульптора Франтишека Винклера, оказавшегося в Омске в качестве военнопленного. Он же участвовал в оформлении театральных интерьеров. С тех пор здание театра обрело хорошо знакомый всем омичам вид.

Зал нового театра вмещал 830 зрителей, но здесь царило сословное неравенство. Главный вход был открыт только для элитной публики, занимающей ложи и партер, остальные зрители попадали в театр через боковые входы, от которых шли лестницы на галерку и ярусы, гардеробы и буфеты тоже были раздельные. Таким образом, театралы разного социального положения друг с другом нигде не пересекались.

Помещение театра обустроили по самым современным в те годы меркам. Освещение обеспечивала построенная поблизости электростанция на угле, а отопление – две огромные дровяные печи, вмонтированные в стены по обеим сторонам зала, от которых теплый воздух шел под каждое зрительское кресло.

– Этот принцип мы и сегодня используем, только вместо печей воздух нагревают калориферы, – говорит директор Омского драматического театра Виктор Лапухин. – А паркет у нас и вовсе «родной» – он сделан из ангарской сосны, которая до сих пор «звенит» и дает великолепную акустику. Когда в 2004 году делали реконструкцию, паркетные планки просто перевернули, отполировали и поставили каждую на свое место.

За свою 120-летнюю историю здание драмтеатра неоднократно реконструировалось. В 1927 году у сцены появился вращающийся круг, в 1933-м с фронтона исчез «Крылатый гений» – по одной из версий его снес ураган, по другой, более вероятной, «гений» не вписывался в идеологию большевизма. Восстановленную по фотографиям копию вернули на место лишь спустя 54 года. В 1972 году к заднему фасаду здания пристроили помещения для декораций и репетиционный зал, который в 1991 году преобразовали в Камерную сцену. Тогда же началась длившаяся три года реставрация всего здания и его интерьеров, в ходе которой им был возвращен исторический облик.

Кукольные спектакли полвека играли в парикмахерской

Вторым официальным театром Омска стал, как это ни удивительно, кукольный. Весной 1936 года группа энтузиастов решила давать представления с «актерами»-куклами. Молодые люди написали письмо Сергею Образцову, за пять лет до этого открывшему свой театр в Москве, и тот прислал им ширму и куклы для чеховской «Каштанки». В июле омичи сыграли три спектакля под открытым небом, а в августе областные власти издали приказ: «Выделить из концертно-эстрадного сектора Управления театральными зрелищными предприятиями областной кукольный театр в самостоятельную хозяйственную административную единицу».

Впрочем, кроме морального удовлетворения, от такого высокого признания кукольники ничего не получили. Более 20 лет они давали спектакли в скверах и парках города, а куклы изготавливали сначала в подвальных мастерских драмтеатра, куда их пускали по ночам, в 40-е годы арендовали для этого две комнаты в Доме пионеров, находившемся на нынешней Соборной площади, в начале 50-х – чердачные помещения кинотеатра «Победа», который располагался в Никольском Казачьем соборе.

В 1954 году театру выделили деревянный четырехкомнатный домик на перекрестке улиц Чкалова и Лагерная (ныне – Маршала Жукова), но играть там спектакли было невозможно.

– Самую крохотную, с одним столом и одним стулом, комнату делили между собой главный режиссер театра и директор. Перед ней в узком небольшом коридорчике вдоль стены стояли крестьянского образца скамейки. Это была актерская, где можно было в перерыве между репетициями отдохнуть, поговорить. Комнату чуть побольше, с печкой, занимали портниха со швейной машинкой в уголке и бутафор, – рассказывала главный режиссер театра Евгения Незлученко.

Через четыре года кукольники все же получили помещение для спектаклей со зрителями, многие омичи, если и не были в нем, то помнят по транспортной остановке «Театр кукол» на проспекте Маркса. Изначально здесь предполагалось разместить парикмахерскую, для нее-то места хватало, а вот для театра… Зрительный зал вмещал максимум 90 человек, художники, столяры, другие службы и даже администрация довольствовались подвальными комнатами.

В этих условиях театр кукол работал 47 лет, пока для него не был реконструирован ДК «Молодежный» на том же проспекте Маркса. В предпоследний день 2005 года театр куклы, актера и маски «Арлекин» принял в нем первых зрителей.

ТЮЗ занял место костела

Уже в следующем после дебюта кукольников 1937 году Омск получил еще один детский театр – ТЮЗ. Первые два года его коллектив работал в ДК им. Лобкова, а в 1939-м театру выделили часть старинного здания на улице Партизанской. Два первых его этажа занимал кинотеатр «Художественный» (сейчас здесь Органный зал), а над ними разместили зрительный зал театра и необходимые для работы труппы помещения. Актеры с помощью омичей-добровольцев переоборудовали доставшиеся им площади, смонтировали сцену и необходимое для постановок освещение.

В течение 28 лет театр радовал здесь своими спектаклями юных омичей. Точнее, 26 лет: в 1942–1944 гг. в помещении на Партизанской размещался госпиталь, и актеры ездили с гастролями по всем уголкам области. В начале 60-х в городе начали подыскивать место для строительства театра юного зрителя.

Выбор пал на стоявший неподалеку от Никольского Казачьего собора католический костел, который в 1937 году изрядно разрушили и преобразовали в летний театр для выступлений эстрадных коллективов. В 1965 году его окончательно снесли, и через два года на этом месте появилось современное здание Омского ТЮЗа.

Оперетта шагнула в широкие массы

После войны Омск пополнился еще одним театром. В 1946 году вышло распоряжение совнаркома открыть в городе театр музыкальной комедии, и в мае следующего года состоялось его торжественное открытие.

Театру музкомедии предоставили старинное здание Общественного собрания. Его построили в 1859 году в городском саду для «высшего света» Омска. Рядом находились Дворец генерал-губернатора, Никольский Казачий собор, католический костел. В Общественном собрании или, как его еще называли, Дворянском, проводились балы и маскарады, устраивались детские вечера, принимали гостей города, имелась большая библиотека.

В 1905 году к зданию пристроили концертный зал, на следующий год подвели электрическое освещение, выполнили декор фасадов, роскошно оформили интерьеры, и оно стало сценической площадкой для выступлений гастролирующих артистов и местных музыкантов. В 1914 году здесь открылся один из первых в городе кинотеатров.

С приходом советской власти клубное предназначение здания на Дворцовой, ставшей улицей Ленина, осталось, по сути, прежним, изменилась лишь заполнявшая его публика. Дворян, купцов и промышленников с их семьями сменили партийные чиновники. В 20–30-е годы здесь размещались Коммунистический клуб, Дом коммунистического просвещения, Дом политического просвещения. Часть помещений в 1937 году арендовали художники, снабженцы и строительные конторы, в годы войны располагалось отделение Агитплаката.

Театр вернул сюда праздничную атмосферу. Оперетты (по сути, мюзиклы того времени) были в новинку для омичей, билеты на них раскупались за недели, а то и за месяцы до спектакля. Огромное фойе театра со сплошь зеркальными стенами стало местом проведения танцевальных вечеров, а вкупе с просторными буфетами – как сейчас сказали бы, корпоративов.

В 1982 году в Омске открылся Музыкальный театр, спектакли и зрители переместились в него, а старинное здание, оставшись без хозяина, стало быстро разрушаться. Были мысли разместить в нем тогда не имевший нынешнего помещения театр кукол, но реставрация и реконструкция требовали больших денег, которых не нашлось. В середине 90-х здание снесли.

Олег Татин