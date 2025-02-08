Омск-Информ
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·Спорт

Команда дивизиона Чернышева, за которую выступают трое хоккеистов «Авангарда», вышла в финал.

В Новосибирске завершились полуфинальные поединки в рамках Фонбет Матч звезд КХЛ-2025. Первыми на лед «Сибирь-Арены» вышли команды дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова, представляющие Западную конференцию. «Бобровцы» одержали волевую победу со счетом 9:6.

Следом за ними пришел черед Восточной конференции – дивизион Чернышева против дивизиона Харламова. В составе «чернышевцев» феерили капитаны «Сибири» и «Авангарда». Сергей Широков и Дамир Шарипзянов сделали по хет-трику, предопределив успех своей команды. Еще одну шайбу за дивизион Чернышева забросил Наиль Якупов, ранее исполнивший оригинальный буллит в мастер-шоу. Итоговый счет 10:6 в пользу «чернышевцев».

Завтра, 9 февраля, в финале Матча звезд сыграют сборные дивизионов Боброва и Чернышева. Игра начнется в 16.00 по омскому времени.

·Спорт

Команда дивизиона Чернышева, за которую выступают трое хоккеистов «Авангарда», вышла в финал.

В Новосибирске завершились полуфинальные поединки в рамках Фонбет Матч звезд КХЛ-2025. Первыми на лед «Сибирь-Арены» вышли команды дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова, представляющие Западную конференцию. «Бобровцы» одержали волевую победу со счетом 9:6.

Следом за ними пришел черед Восточной конференции – дивизион Чернышева против дивизиона Харламова. В составе «чернышевцев» феерили капитаны «Сибири» и «Авангарда». Сергей Широков и Дамир Шарипзянов сделали по хет-трику, предопределив успех своей команды. Еще одну шайбу за дивизион Чернышева забросил Наиль Якупов, ранее исполнивший оригинальный буллит в мастер-шоу. Итоговый счет 10:6 в пользу «чернышевцев».

Завтра, 9 февраля, в финале Матча звезд сыграют сборные дивизионов Боброва и Чернышева. Игра начнется в 16.00 по омскому времени.