Хоккеисты взяли в руки музыкальные инструменты, чтобы отвлечь внимание голкипера.

В эти минуты в Новосибирске проходит Фонбет Матч звезд КХЛ. Участие в звездном поединке принимают сразу три хоккеиста омского «Авангарда»: защитники Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов, а также форвард Наиль Якупов. «Ястребы» уже отметились в конкурсе на лучшее исполнение буллита.

Омичи решили обыграть мем «Усы Якупова» и предстали в образе горячих мексиканских парней. Все трое надели пончо и сомбреро, Чистяков взял в руки гитару, Шарипзянов – маракасы (мексиканские трещотки), а Якупов аккуратно покатил шайбу клюшкой. Подъехав к вратарю, «ястребы» принялись исполнять серенаду, и, усыпив бдительность голкипера, Якупов забросил шайбу в пустые ворота.

Этот номер занял второе место в голосовании болельщиков. Победил капитан «Сибири» Сергей Широков, который забрал голову у маскота своего клуба – Снеговика, надел ее сам и в таком виде исполнил буллит. Столь суровый перфоманс фанаты оценили больше креатива «ястребов».