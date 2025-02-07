Соглашение о минимальной заработной плате в регионе не хотят подписывать 40 компаний.

Министерство труда и социального развития Омской области завершило прием заявлений от работодателей, которые хотят отказаться от соглашения о минимальной заработной плате в регионе на 2025 год. Документ был подписан в декабре прошлого года, у работодателей был месяц, чтобы подать мотивированный отказ от участия в нем.

– Поступило 40 отказов от регионального соглашения. В настоящее время процесс их рассмотрения и проведения консультаций с работодателями не завершен. Точная информация по количеству принятых отказов и их обоснованности будет известна к концу февраля, – сообщили в региональном Минтруде.

Минимальная зарплата в Омской области на 2025 год с учетом районного коэффициента составила для работников реального сектора 26 151 рубль, сообщает «СуперОмск». Для сотрудников некоммерческих организаций и организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов региона, – 25 806 рублей.