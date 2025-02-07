О сложностях с ремонтом Солнцевской школы заявил губернатор Виталий Хоценко.

Сегодня, 7 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко во время рабочего визита в Исилькульский район наведался в две школы.

Строящееся здание учебного учреждения в Исилькуле обрело неофициальный статус многострадального. На объекте за 6 лет сменилось три подрядчика. И четвертый, «АРТ РемСтрой», похоже, сумел завершить начатое предшественниками. Объект достроили в конце декабря. Судя по всему, осталось доделать последние штрихи.

– Объект был сложный, сменилось несколько подрядчиков. Теперь школа достроена, сейчас нужно все отмыть и установить мебель. Откроем школу 1 сентября, – подчеркнул Хоценко.

А вот другая школа, которую ремонтировали в Исилькульском районе, становится проблемной. Здания необходимо отремонтировать до конца 2025 года. В августе прошлого года сообщалось о 50 % готовности. Теперь оказалось, что с тех пор на объекте, что называется, «конь не валялся». Глава региона пригрозил подрядчику принятием мер.

– Темпы капитального ремонта Солнцевской школы в Исилькульском районе недостаточны. Строителей на площадке мало, график работ не выдерживается, подрядчик взятые обязательства не выполняет. Если ситуация не изменится, будем принимать меры, – подчеркнул Хоценко.

Судя по всему, в области на границе с Казахстаном теперь две проблемные школы.