Их вычислили по номеру телефона.

Сегодня сотрудники полиции эвакуировали в Омске школу в Центральном округе. Причиной стало сообщение о заложеной бомбе.

– В течение 15 минут из помещения были эвакуированы учащиеся и работники образовательного учреждения, здание оцеплено, а все помещения тщательно проверены. Информация об угрозе не подтвердилась, – рассказали в полиции.

Полицейские установили, кто владеет номером, с которого звонили и сообщали о минировании. Владелицей оказалась мать двух сыновей, 10 и 12 лет. Именно мальчики и пошутили над экстренными службами. Когда полицейские приехали в квартиру на улице Багратиона, старший из сыновей во всем признался. Это он подговорил младшего брата позвонить в школу, где учится их приятель, и сообщить о бомбе.

Теперь обоих братьев могут поставить на профилактический учет полиции.