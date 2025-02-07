Их вычислили по номеру телефона.
Сегодня сотрудники полиции эвакуировали в Омске школу в Центральном округе. Причиной стало сообщение о заложеной бомбе.
– В течение 15 минут из помещения были эвакуированы учащиеся и работники образовательного учреждения, здание оцеплено, а все помещения тщательно проверены. Информация об угрозе не подтвердилась, – рассказали в полиции.
Полицейские установили, кто владеет номером, с которого звонили и сообщали о минировании. Владелицей оказалась мать двух сыновей, 10 и 12 лет. Именно мальчики и пошутили над экстренными службами. Когда полицейские приехали в квартиру на улице Багратиона, старший из сыновей во всем признался. Это он подговорил младшего брата позвонить в школу, где учится их приятель, и сообщить о бомбе.
Теперь обоих братьев могут поставить на профилактический учет полиции.
Ранее сообщалось о «минировании» гимназии № 9. Однако она располагается в Советском округе. По данным телеграм-канала «Короче Омск», сегодня в Омске эвакуировали также школу № 2 на улице 5-я Кордная и школу № 23 на 24-й Северной.