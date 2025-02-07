В центре изучения истории Гражданской войны провели научный батл о Верховном правителе России.

7 февраля, 105 лет назад, был расстрелян Александр Колчак – фигура для Омска знаковая хотя бы потому, что при нем город был провозглашен столицей России. В канун трагической даты в центре изучения истории Гражданской войны провели дискуссию «Грани правды: А. В. Колчак в белой Сибири».

По сути, это был научный батл, который открывает новые горизонты для обсуждения тем, а именно насколько участие Колчака в событиях Гражданской войны было случайным или, наоборот, обоснованным. Необходимо ли изучать его биографию, что можно сказать об исторической фигуре адмирала и его окружении и соратниках; в чем были причины поражения Российского правительства Колчака.

Без эмоций и с опорой на источниковую базу, а также избегая черных мифов и идеализации призвал изучать биографию адмирала кандидат исторических наук, ведущий архивист центра изучения истории Гражданской войны Максим Стельмак.

– Мы часто общаемся с людьми, которые предпочитают судить о Колчаке, в целом о белом движении только по некоторым далеким от истории художественным фильмам, – сказал Максим Стельмак.

Его оппонент, кандидат технических наук, доцент, магистр истории, заведующий кафедрой специальных технических дисциплин, замдиректора Омского института водного транспорта Владимир Калекин тоже за здравый смысл в изучении истории Гражданской войны и ее знаковых фигур.

– Биография Колчака вплетена в те события, которые произошли с нашей страной, – сказал Владимир Калекин.

Колчак от гардемарина до Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией проделал колоссальный путь. Его вклад в изучение арктической территории безусловен, поиск загадочной земли Санникова пусть и не увенчался успехом, однако имя адмирала появилось на географических картах. Военная фортуна была к нему изменчива. Колчак в Русско-японскую войну командовал эсминцем, затем береговой батареей в Порт-Артуре. До 1914 года служил в морском генштабе. В Первую мировую войну – на Балтийском флоте, став командиром минной дивизии. С июля 1916-го – командующий Черноморским флотом.

После Февральской революции Колчак во главе российской военно-морской миссии отправился в Великобританию и США. Про Октябрьскую революцию узнал в Японии, когда возвращался домой. Будущий Верховный правитель был осведомлен, что формируется добровольческая армия, куда он и стремится. По пути ему попадается Омск.

– Парадоксально, но А. В. Колчака можно назвать «большевиком», – сказал Максим Стельмак. – Здесь надо знать острую политическую риторику эпохи. Так, многие эсеры, которые были против большевиков, воевали с белыми. Белых они называли «большевиками», только правыми или белыми «большевиками». Так что, в принципе, можно говорить, что А. В. Колчак был тоже «большевиком», но белым.

Полный вариант записи дискуссии смотрите по ссылке.

Красные и белые – основные цвета Гражданской войны, в Омске об этой эпохе стараются говорить с точки зрения различных позиций и стараются привлечь к дискуссии разные поколения. Небезынтересным становится и тот факт, что места, связанные с Колчаком, например, рассматривают и как экскурсионный эксклюзив.