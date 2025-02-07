За это он почти на два года лишится свободы.

Мировой судья в Любинском районе вынес приговор 36-летнему местному жителю за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством. Как сообщает прокуратура, от рук ранее судимого сельчанина пострадала 30-летняя женщина.

Ночью 30 июня после празднования Дня молодежи пьяный мужчина поссорился с бывшей сожительницей и ударил ее кулаком в лицо. После этого мужчина предложил женщине подвезти ее до дома, а в пути стал избивать и угрожать убийством.

Сельчанка попыталась позвонить в полицию, но бывший сожитель забрал у нее телефон и продолжил избиение. На заправке женщина смогла сбежать и обратиться за помощью.

В наказание за избиение и угрозу убийством мужчину решили отправить на 1 год 9 месяцев в исправительную колонию строгого режима. После оглашения приговора его взяли под стражу.