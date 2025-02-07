Два дня подряд жители одного из округов вдыхают формальдегид.
В среду, 5 февраля, в Омске снова произошли выбросы. По данным Обь-Иртышского УГМС в Октябрьском округе выявили 1,7 ПДК (предельно допустимая концентрация) формальдегида. Уровень загрязнения воздуха оценили как повышенный.
Отметим, что формальдегид токсичен. Он вызывает слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышку, удушье, головную боль, нарушение координации движений, судороги.
Напомним, повышенный уровень загрязнения наблюдался в Омске и 4 февраля. Горожане дышали не только формальдегидом, но и оксидом углерода, и диоксидом азота.