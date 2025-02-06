Омск-Информ
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·Общество

На этой неделе горожане вдыхали формальдегид, оксид углерода и диоксид азота.
По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 4 февраля, в Омске снова был повышенный уровень загрязнения воздуха. В Октябрьском округе зафиксировали 1,6 ПДК (предельно допустимая концентрация) формальдегида. В Ленинском округе – по 1,2 ПДК оксида углерода и диоксида азота.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 2 февраля. Жители Кировского и Советского округов дышали сероводородом.
·Общество

На этой неделе горожане вдыхали формальдегид, оксид углерода и диоксид азота.
По данным Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 4 февраля, в Омске снова был повышенный уровень загрязнения воздуха. В Октябрьском округе зафиксировали 1,6 ПДК (предельно допустимая концентрация) формальдегида. В Ленинском округе – по 1,2 ПДК оксида углерода и диоксида азота.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 2 февраля. Жители Кировского и Советского округов дышали сероводородом.