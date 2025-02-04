Его концентрация превысила предельно допустимую в двух округах.

По данным Обь-Иртышского УГМС, на выходных в Омске снова наблюдались выбросы. В воскресенье, 2 февраля, в Советском округе зафиксировали 1,1 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода. В Кировском округе выявили 1,5 сероводорода.

Сероводород – это токсичный газ с резким запахом, который выделяется при разложении органических веществ или в результате промышленных процессов. Он раздражает слизистые оболочки, может вызывать головную боль, тошноту и нарушения координации.

Отметим, что в выходные омичи жаловались на неприятные запахи в соцсетях.