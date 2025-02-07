В федеральном ведомстве признают, что ТЭЦ – один из ключевых загрязнителей воздуха Омска.

Для города Омска действует комплексный план мероприятий снижения выбросов, как сообщило Минприроды РФ, основные мероприятия по техническому перевооружению теплоэнергоцентралей будут проведены в 2026 году – это будут замены электрофильтров.

Жители Омска жалуются на неприятные запахи, но более всего на «черный снег» – выпадения золы от ТЭЦ, использующих уголь. По требованию прокуратуры, Росприроднадзор проверил и зафиксировал нарушения в сфере охраны окружающей среды.

В федеральном Минприроды также напомнили, что Омск включен в федеральный проект «Чистый воздух», как один из промышленных центров России с высоким уровнем загрязнения атмосферы. В два раза снизить выбросы – задача проекта. Предполагается, что это произойдет к 2036 году.