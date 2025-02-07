Компании еще могу обжаловать это решение.
Советский районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры и обязал АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие» возместить вред, причиненный окружающей среде разливом канализационных стоков из хозфекального коллектора на Красноярском тракте. С них взыскали 550 тыс. рублей.
– Прокурорская проверка показала, что безответственное отношение собственника (ООО «Созвездие») к канализационному коллектору и его ненадлежащая эксплуатация со стороны АО «ОмскВодоканал» привели к обвалу трубопровода и выходу канализационных стоков на поверхность в районе зданий № 151, 157 по Красноярскому тракту в Омске в апреле 2024 года, – сообщили в прокуратуре.
Лабораторные исследования показали, что стоки являются отходами IV и V классов опасности.
Также «ОмскВодоканал» и «Созвездие» обязали отремонтировать коллектор и устранить последствия его поломки. Ремонт уже провел водоканал, который собирается взыскать стоимость работ с владельца сетей «Созвездия».
Однако решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.