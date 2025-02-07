По словам главного тренера «ястребов», команда активно не тренируется вот уже пять дней.

Хоккеисты омского «Авангарда», испытывающие проблемы с составом, но, несмотря на это, регулярно набирающие очки, получат дополнительные выходные, заявил главный тренер команды Ги Буше. Накануне «ястребы» обыграли на выезде «Ладу» со счетом 2:1.

– Мы работаем над тем, чтобы сохранять свежесть в нашей команде. Стараемся давать ребятам возможность отдыхать. До следующего матча у нас есть четыре дня (11 февраля «Авангард» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». – РИА «Омск-информ»). Два выходных дадим всем, кроме молодых ребят, вратарей, Маклауда и Прохоркина, поскольку они не играют. Остальные же ребята действительно очень много времени проводят на льду, играют в разных расстановках, получают очень много игрового времени, поэтому отдых здесь крайне необходим, – сказал Буше на пресс-конференции после игры с «Ладой».

Наставник «ястребов» признался, что команда активно не тренируется уже пять дней.

– В последние пять дней у нас только утренние раскатки, мы не так активно тренируемся, – отметил тренер.

«Авангард» ждет возвращения травмированных игроков, которых насчитывается около десятка.