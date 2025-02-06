Омичи обыграли тольяттинцев со счетом 2:1.

В ходе сегодняшнего выездного матча «Авангарду» удалось одержать победу над тольяттинской «Ладой».

В первом периоде «Авангард» атаковал активнее соперника, однако вал бросков по воротам хозяев не принес результата.

Во втором отрезке хозяева открыли счет. Но на 19-й минуте капитан омичей Дамир Шарипзянов приготовил симметричный ответ: забросил шайбу в ворота тольяттинцев. Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

В третьем периоде на 8-й минуте Дамир Шарипзянов отметился дублем, и «Авангард» вырвался вперед. Хоккеистам «Лады» не нашлось, чем ответить. Итоговый счет составил 2:1.

Следующий матч у «ястребов» состоится во вторник, 11 февраля в 15:30 против владивостокского «Адмирала».