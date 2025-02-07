Омск-Информ
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·Общество

До конца недели горожан ждет комфортная зимняя погода.

Резкое похолодание с ночными температурами до –25 градусов, о котором накануне предупреждали синоптики, обошло Омск стороной. Сегодня ночью в городе было менее 15 градусов мороза, а на день прогнозируются комфортные –8…–10 градусов. Ожидается облачная погода с небольшим ветром северного направления.

Такая же погода будет и в субботу, 8 февраля, когда в Омске пройдет «Лыжня России». На воскресенье синоптики передают потепление до –4 градусов и небольшой снег в вечернее время.

·Общество

До конца недели горожан ждет комфортная зимняя погода.

Резкое похолодание с ночными температурами до –25 градусов, о котором накануне предупреждали синоптики, обошло Омск стороной. Сегодня ночью в городе было менее 15 градусов мороза, а на день прогнозируются комфортные –8…–10 градусов. Ожидается облачная погода с небольшим ветром северного направления.

Такая же погода будет и в субботу, 8 февраля, когда в Омске пройдет «Лыжня России». На воскресенье синоптики передают потепление до –4 градусов и небольшой снег в вечернее время.