Ночная температура может достигать –25 градусов.

Поданным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается похолодание. Уже сегодня ночью ожидается –15...–20 градусов. При натекании облачности ожидается –5...–10. Местами ожидаются туман, изморозь и гололедица. Днем будет –8...–13, местами до –3.

В ночь на 7 февраля будет –14...–19, местами –25 градусов. Днем –7...–12. Туман, изморозь и гололедица сохранятся.

В ночь на субботу, 8 февраля, синоптики обещают –16...–21 градус. Днем будет –5...–10. Местами в регионе также ожидается небольшой снег.