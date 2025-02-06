Омские власти намерены искать подрядчика, который отремонтирует здание до конца года.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал об аварийном здании школы № 13 имени А. С. Пушкина, которое попало в программу капитального ремонта. Здание учреждения ведет свою историю с 1936 года. Двухэтажный объект не принимает детей больше года, а ученики временно перераспределены в школы № 116 и № 152.

Глава города Сергей Шелест рассказал, что готов выделить 100 млн рублей на восстановление учреждения в сжатые сроки. Скоро начнется поиск подрядчика.

– В ближайшее время планируем объявить аукцион на определение подрядной организации, с которой будет заключен муниципальный контракт на проведение в нем капремонта, – пояснил Шелест.

Подрядчику предстоит заменить инженерные сети, кровлю, межэтажные перекрытия и многое другое. Мэр добавил, что поставил департаменту строительства амбициозную, но реальную задачу – завершить работы до конца текущего года.