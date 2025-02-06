Высиживать яйца мать семейства не собирается, их поместили в инкубатор.

В Большереченском зоопарке лебеди Кай и Герда принялись за постройку гнезда и уже снесли 8 яиц. При этом семейство начало подготовку к потомству раньше срока, еще перед Новым годом.

Для птиц создали комфортный рацион с добавлением зелени и витаминов.

Однако высиживать яйца Герда пока не собирается, поэтому их поместили в инкубатор. Теперь сотрудники и лебединое семейство ждут прибавления.