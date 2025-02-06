Пауза в реализации проекта возникла из-за теплотрассы, расположенной на территории бывшей фабрики «Луч».

Компания «Основа Холдинг» намерена построить новую гостиницу в центре Омска за два года, заявил директор организации Александр Антропенко. Ранее проект отеля на территории бывшей обувной фабрики «Луч» получил одобрение инвестиционного совета при губернаторе Омской области.

– Сроки стройки – 2025–2027 годы. По сумме пока ничего не могу сказать, потому что рабочая документация и смета уточняются. Планируем получить разрешение на строительство в марте, – цитирует Антропенко портал «Город55».

Он пояснил, что отель могли начать строить, однако с территории было необходимо перенести теплотрассу.

– Немного затянулось все, так как необходимо было вынести с территории теплотрассу «Омск РТС». Они только сейчас сдали работу, – отметил Антропенко.

Размер инвестиций в проект не называется. Ранее сообщалось, что требуется 4 млрд рублей.